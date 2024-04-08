Стилист рассказала, как правильно носить головной убор весной

Весна приносит возможность разнообразить свой образ с помощью головных уборов. Как отметила в беседе с «ФедералПресс» стилист Ольга Скорокосова, этот аксессуар давно перестал быть просто функциональным элементом и стал важной частью стиля.

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«Этой весной с нами большое разнообразие головных уборов. Это и чепцы, которые уже успели полюбиться, и разнообразные кепки, косынки, которые можно повязывать на разный лад, и панамы, и уже ставшие классикой жанра бейсболки», – рассказала эксперт.

Ольга Скорокосова предлагает разнообразные способы носить головные уборы. Например, косынки можно использовать как широкие ленты вокруг головы или в виде банданы с принтами и цветами. Береты добавляют образу парижского шика, а чепчики – стильности. Кроме того, «кепка газетчика» придаст образу немного хулиганской дерзости, в то время как шляпы всегда добавят элегантности.