Стилист перечислил россиянкам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе

Стилист Алеко Надирян перечислил россиянкам с пышными формами необходимые вещи в гардеробе. Соответствующий пост появился в его Telegram.

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В первую очередь эксперт заявил, что на девушках больших размеров будут удачно смотреться белые брюки. Помимо этого, Надирян посоветовал носить короткие кардиганы, сочетая их с компрессионными майками, которые подчеркивают талию.

Среди прочего, специалист также обратил внимание на плиссированные юбки.

«Крутой вариант, который сразу показывает все достоинства фигуры. Можно добавить пиджак, каблуки — и получится нарядный образ на любой случай», — отметил стилист.

В заключение Надирян признался, что ему, как и многим мужчинам, нравятся девушки пышных форм.