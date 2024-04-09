Яна Рудковская объявила о запуске своего бренда косметики

Продюсер Яна Рудковская объявила о запуске собственного бренда косметики. Знаменитость сообщила новость в Telegram-канале.

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49-летняя Яна Рудковская запускает собственный бренд уходовых средств, который получит название Code de Beaute. Продюсер рассказала, что прошлой осенью вместе с бывшими менеджерами Danone и «Дикси» Владимиром Котенко, Алексеем Клочковым и Виталиусом Паулюсом основала ООО «Красота в деталях». Запуск бренда запланирован на осень.

«Это будет эксклюзивное производство», — заявила Яна Рудковская.

Знаменитость начала свою карьеру в 1998 году. Яна Рудковская занималась бизнесом, а также продюсировала звезд шоу-бизнеса, в частности певца Диму Билана.

Продюсер замужем за фигуристом Евгением Плющенко с 2009 года. Пара воспитывает двух сыновей. Первенец Александр родился в 2013-м. В 2020-м у них появился на свет второй малыш. Мальчика назвали Арсением. В марте 2024-го Яна Рудковская и Евгений Плющенко рассказали, что планируют вновь стать родителями. Знаменитости хотят дочь.