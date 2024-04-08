Ольга Бузова показала упражнения для стройного тела

Певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова рассказала поклонникам об упражнениях, которые делает для поддержания фигуры. Звезда выложила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© пресс-служба Ольга Бузова

38-летняя Ольга Бузова предстала в кадре в белой майке, черных легинсах и кроссовках с розовыми вставками. Певица собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Телеведущая начала свою тренировку с разминки. После этого звезда выполнила присед с мячом, боковые выпады и отжимания. В программе Ольги Бузовой также было упражнение с веревкой.

На прошлой неделе Ольга Бузова на светской премьере фильма «Дождь из мужчин» призналась, что пока не готова искать себе возлюбленного на сайтах знакомств.

«Вот, знаете, до сайтов знакомств, до такой точки не дошла. Я еще верю, что все может быть по-настоящему: случайности, взгляды, как это бывает в книгах», — подчеркнула телеведущая.

Недавно Ольга Бузова летала на отдых. Несмотря на то что певица была в отпуске, она продолжала общаться с фанатами. Знаменитость опубликовала фото в купальнике.