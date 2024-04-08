Семь пудр для лица на любой вкус и бюджет

Освежить макияж, убрать жирный блеск и сделать тон кожи более ровным — с этими функциями отлично справляется пудра. 7 классных вариантов собрали в новом материале!

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Бронзирующая пудра Vinocrush, Caudalie

Универсальный тон пудры подойдет любому тону кожи и создаст эффект естественного загара даже в те сезоны, когда солнце не радует своей активностью. Натуральная слюда в составе визуально делает кожу более гладкой, а полифенолы винограда оказывают антиоксидантную защиту.

Прозрачная пудра для лица, Dr.Hauschka

Легкая пудра для фиксации макияжа и устранения лишнего блеска. Средство эффективно матирует кожу и оставляет бархатный финиш. Состав строго натуральный: в формуле есть минеральные пигменты, экстракт гамамелиса и порошок шелка.

Пудра Sexy Nude, Romanovamakeup

Пудра может заменить тональный крем: она визуально улучшает тон и текстуру, маскируя несовершенства. Как отдельный продукт средство тоже ведет себя отлично: продлевает жизнь мейку и деликатно подсвечивает кожу.

Пудра Wonder me Powder-no-Powder, Pupa

Многофункциональная пудра одним слоем выравнивает тон кожи, маскирует поры и убирает жирный блеск. Благодаря высокой стойкости средство выдерживает воздействие пота и внезапных перемен погоды.

Матирующая пудра Infaillible 24H, L’Oréal Paris

Число «24» в названии — намек на стойкость средства, которое (если потребуется) выдерживает сутки без дополнительного нанесения. Покрытие сравнимо с тональным кремом: пудра ложится на кожу тонким слоем, корректирует текстуру и создает естественный матовый эффект.

Минеральная пудра Pact, CATALINAGEO

Благодаря функции «контроль» пудра моментально и надежно устраняет излишки себума и делает кожу шелковистой. После нанесения тон становится более ровным, при этом выглядит естественно и не создает ощущения маски.

Фиксирующая пудра Fix & Last, Essence

Водостойкая пудра поддерживает фиксацию макияжа на протяжении 14 часов. Она впитывает излишки себума, матирует и визуально выравнивает кожу.