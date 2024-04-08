Трихолог: восстанавливать волосы нужно комплексом мер

Восстановить поврежденные волосы можно только комплексом мер, в который также входят салонный уход и правильное питание, рассказала косметолог-трихолог, главврач Центра красоты и здоровья Beauty Breeze Наталья Правецкая.

В первую очередь стоит подобрать питательные маски и лучше – из профессионального сегмента. Маски за счет состава и длительности воздействия лучше проникают вглубь волоса и работают эффективнее. Они заполняют поры, приглаживают чешуйки, насыщают волосы влагой, придают эластичность и создают пленку, задерживающую влагу. В питательных масках содержится много протеинов и липидов, передает Life.ru.

Маску можно сделать и дома. Для жирных волос подойдет смесь из тертого огурца и двух-трех ложек сметаны, для сухих – два желтка и две столовые ложки оливкового масла. Два-три раза в неделю можно делать поддерживающие маски с маслом розмарина – главное, чистым. Его нужно втирать в кожу головы массирующими движениями и держать минимум час, а лучше два. Масло смывается шампунем.

Еще для восстановления волос можно использовать специальные фильтры в душе, они сделают воду более мягкой и чистой.

Также стоит принимать добавки, например, витамин D – он напрямую влияет на качество волос. Еще нужны йод, железо, селен, медь, витамины K2 и A, коллаген и протеиновые коктейли.

Ополаскивания зеленым чаем тоже могут помочь. Для этого нужно заварить 300-400 мл напитка, охладить его до температуры в 80 градусов и оставить на полчаса. После промыть волосы отваром и втереть его в кожу головы. Через 20-30 минут стоит вымыть голову с шампунем. В зеленом чае много полезного для волос.

Еще одна рекомендация – завести правильное полотенце для волос. Оно должно быть из микрофибры, шелка или гладкого тонкого хлопка – такие материалы меньше травмируют волосы.

При сушке и укладке стоит использовать термозащитные спреи, в составе которых есть компоненты с низкой теплопроводностью.

А еще Правецкая советует заглядывать в SPA-салоны.