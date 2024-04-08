Эксперт рассказала, как правильно выбирать букеты

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова посоветовала выбирать букеты цветов исходя из ситуации, в которой они будут подарены.

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— На торжественные события лучше выбирать более изысканные цветы, а не простые садово-луговые варианты, такие как васильки и ромашки. Для свидания-прогулки подойдут более небольшие букеты, например с васильками и ромашками, которые могут долго сохранять свежесть без воды, — объяснила Свежакова в статье «Москва 24».

Большие букеты роз не рекомендуется дарить на свидание-прогулку, ходить с таким букетом будет неудобно.

Если хочется порадовать человека огромным букетом, стоит позаботиться о том, в чем цветы потом будут храниться. Лучше выбирать специальные подарочные корзины или коробки, где цветы будут выглядеть эстетично и сохранят торжественный вид до последнего цветка.

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