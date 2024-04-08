Какую сумку выбрать на весну: семь актуальных моделей для тех, кто хочет быть в тренде

К выбору сумки нужно подходить ответственно: аксессуар должен вписываться в ваш гардероб и завершать на торжественной ноте образ, чтобы он зазвучал наиболее выигрышно. Рассмотрим варианты.

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Вместительные сумки

Ноутбук, книжка, расческа, аптечка, бутылка воды, упаковка влажных салфеток, запасные туфли и колготки — в дамской сумке, как правило, скрывается целая Нарния. А потому мыслим глобально и выбираем стильный аксессуар в размере XL. Ради объема можно пожертвовать и временем, которое придется каждый раз тратить на поиск нужной вещи.

Сумки с короткими ручками

Лайфхак от королевских особ: чтобы избежать неловкого момента на публике, когда не знаешь, куда деть руки, держите в них сумочку. Не спорим, что кросс-боди будут поудобнее, но и аккуратный аксессуар с короткими ручками не лишен достоинств. Такая сумка делает образ более женственным и даже кокетливым.

Круглые сумки

Округлые формы все еще в почете. В топе как полный круг, так и полумесяц, который может быть представлен в жестком корпусе или в бескаркасном мягком исполнении вроде хобо. Популярность таких моделей вполне объяснима: отсутствие углов — всегда оригинальное решение, способное поставить ударение в образе там, где нужно.

Сумки на цепочке

Пошла цепная реакция: сумки с цепочкой вновь волнуют воображение модниц. Многозвеньевое разнообразие в 2024-м позволяет разгуляться: тонкая или крупная цепочка заменит ремешок, выступит с ним вместе или станет симпатичным элементом декора. Любая из этих моделей выглядит изящно.

Клатчи

Трендсеттер всегда держит в руках себя и ситуацию, а в последнее время и сумку тоже. Даже обычную более-менее плоскую сумку инфлюенсеры стараются носить под мышкой, как клатч. Попробуйте так сделать и вы, отстегнув от своего аксессуара ремешок. А тем, кто собрался за обновками, советуем присмотреться к лаконичным «конвертам».

Сумки с карманами

Куртки «рабочих» и рубашки в стиле сафари, юбки и брюки-карго — облюбовав одежду, накладные карманы устроились и на сумках. Это тот самый случай, когда функциональность уходит на второй план, и карманы превращаются в стильный элемент декора. Однако и заманчивую возможность разложить по отдельным кармашкам мелочи вроде проездного, помады и ключей все равно никто не отменял.

Микросумки

Как бы ни критиковали тренд на абсолютно невместительные микросумки, которые покорили подиум еще в 2020-м, но деваться некуда. It-girls во всем мире продолжают щеголять с аксессуарами, которые надо разглядывать через микроскоп. Ладно-ладно, к 2024-му некоторые «малыши» все же слегка подросли и готовы вместить не только банковскую карточку, но и смартфон с зеркальцем.