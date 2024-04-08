Курян научили делать принты на одежде

Куряне приняли участие в мастер-классе по оттискам на ткани, который прошёл в креативном пространстве «Веранда».

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Представители мастерской «По-новому» рассказали гостям, что такое кастомизация одежды, для чего она используется и как может преобразить гардероб. Участники делали оттиски на ткани с помощью фигурно вырезанной картошки, веточек деревьев и листьев. В результате у них получились яркие и интересные футболки и необычные принты на отрезах ткани, которые в дальнейшем можно использовать в одежде.

Записаться на мастер-классы можно в личные сообщения «Веранды», напомнили в мэрии.