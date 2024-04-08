Почему растет второй подбородок и раньше времени опускаются щеки

У человека раньше времени могут опуститься щёки или вырасти второй подбородок, из-за неправильного прикуса. Об этом порталу «Подмосковье сегодня» рассказала стоматолог Лилия Кузьменкова в понедельник, 8 апреля.

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Конституция человека не влияет на появление второго подбородка в отличие от неправильного прикуса, при котором нижняя челюсть задвинута назад, и формирует лишние складки на коже.

«Этот дефект визуально изменяет контуры лица, делая его заметно старше. При ортодонтическом лечении нижняя челюсть занимает своё правильное положение, и второй подбородок исчезает. Поэтому перед посещением косметолога или пластического хирурга исключите стоматологические причины эстетических дефектов», — рекомендовал кандидат медицинских наук.

Аналогичные проблемы испытывают мягкие ткани лица, из-за чего появляются брыли и опускаются щёки.

«Это в свою очередь способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведёт к уменьшению морщин в этих областях. Плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щёк, когда они начинают опускаться из-за старения», — рассказал врач.

Калининградский косметолог предупредил, что старение кожи может быть связано с питанием.