Причины, почему скатывается тональный крем на лице - не допускайте этих ошибок

Вы можете потратить несколько часов, создавая потрясающий макияж, но уже через полчаса тональное средство скатывается или просто сходит слоями. Знакомая ситуация? Визажист Виктория Маслова рассказала WomanНit, почему тональный крем без спроса покидает лицо и в чем ваши ошибки.

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Большое количество средства

Кажется, что приличное количество тона поможет скрыть все, что нужно, и толстый слой крема точно не убежит с лица. Все наоборот.

Виктория: «Два или три слоя крема просто не удерживаются на лице, каким бы средством вы его ни закрепляли. Идеально — использовать тон и корректор против несовершенств. Не создавайте на лице маску».

Вы не используете фиксатор

Если на вашей коже не держится даже BB-крем, есть смысл присмотреться к фиксирующему спрею.

«Конечно, фиксатор стоит использовать, если вам нужно сохранить средство на лице в течение всего мероприятия. Для ежедневного использования я бы его не рекомендовала, особенно если у вас проблемная кожа», — говорит визажист.

Выбирайте только качественное средство, чтобы тональная основа не изменила цвет под влиянием спрея.

Уходовая косметика «конфликтует» с декоративной

Еще одна популярная причина — ваше уходовое средство несовместимо с тональным.