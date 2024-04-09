53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет и восхитила общественность своей фигурой

Впервые на обложке журнала Наоми Кэмпбелл появилась в 16 лет и с тех пор держится на плаву. Сейчас супермодели 53, и каждый сезон она выходит на подиум Недели моды. Наоми точно из тех, кому удалось поймать время за хвост, ведь внешне она практически не меняется. На выходных звезда появилась на мероприятии в честь 40-летия Dolce & Gabbana в Милане — уверены, все взгляды были прикованы к ней. Знаменитость надела брючный костюм, а под него — кроп-топ, оголив свой накачанный пресс. Позавидовать такому могут даже спортсмены.

Заметим, что подтянутое тело Наоми — скорее всего, следствие усердных тренировок. О пластических операциях она никогда публично не говорила, зато показывала свою физическую подготовку.

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Кроме того, модель не вынашивала детей — они родились от суррогатной мамы. Первый ребенок появился на свет, когда Наоми исполнилось 50. А в прошлом июне она неожиданно сообщила, что в ее семье появился еще один малыш.