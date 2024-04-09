«Лаймовый» маникюр Дженнифер Лопес — идеальный вариант на весну

Дженнифер Лопес свои бьюти-секреты раскрывать не любит, но не ее нейл-мастер Том Бачик. Мужчина занимается ноготками чуть ли не всего Голливуда и любит похвастаться своими работами. Тем более маникюр, который делает Том, регулярно задает тренды. Недавно, например, «‎лютиковый» попал в заголовки всех ведущих глянцевых изданий‎. А теперь на подходе хорошо забытая работа Бачика, которая возвращается в моду.

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Покопавшись в архивах, нейл-мастер откопал кадр с маникюром, который делал Дженнифер Лопес. Она, как известно, любит блестки, но рискнула поэкспериментировать. Том покрыл ее ногти однотонным лаймовым цветом, а форму оставил миндалевидной.

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«Горячий цвет на весну, — написал Бачик в своем инстаграме*. — Одна из моих любимых частей работы — смешивание нестандартных цветов».

Уж не знаем, рискнет ли ваш мастер смешивать оттенки, но уверены — такой цвет есть в арсенале у многих. Пора доставать его с дальних полок!

*Запрещен в РФ.