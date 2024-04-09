Шесть звезд, которые отказались от макияжа

В социальных сетях активно обсуждаю новый образ Памелы Андерсон: блондинка решила, что больше не хочет пользоваться косметикой и предпочитает естественную красоту даже на красных дорожках. Впрочем, такую смелость демонстрирует не только звезда «Спасателей Малибу».

© globallookpress

Алиша Киз

Темнокожая певица еще десять лет назад предпочитала боевую раскраску, накладные ресницы и темные губы. Теперь и в обычной жизни, и на красных дорожках мисс Киз появляется без косметики. Она считает, что не нуждается в дополнительных манипуляциях, чтобы быть красивой. И поклонники с дивой согласны: у Алишы отличная кожа, яркие глаза, нежная улыбка. Теперь бьюти-ритуал Киз включает йогу, розовую воду и увлажняющие крема. Ничего лишнего!

Если речь не идет о коммерческих съемках, Наталья не использует макияж. Она признается, что ей просто не хочется тратить на это время, которого у успешной мамы пятерых детей на это просто нет времени. Без косметики Водянова выглядит юной и трогательной, поэтому дополнительные ухищрения ей точно не нужны.

Звезда «Ангелов Чарли» — адепт здорового образа жизни. Она тренируется каждый день, выпивает не менее 2 литров воды, полностью отказалась от вредной еды. В обычной жизни Кэмерон не красится, а на красные дорожки использует лишь пудру и розовую помаду, которую наносит не только на губы, но и на щечки, создавая здоровый и отдохнувший вид.

Актриса давно отказалась от декоративной косметики в повседневной жизни. Она выступает за принятие себя, здоровое отношение к возрастным изменениям. Кейт — вегетарианка, звезда уверена, что именно питание помогает ей хорошо выглядеть. А еще она обожает крема и сыворотки с солнцезащитным эффектом. По мнению Кейт, именно УФ-излучение приводит к раннему старению кожи.

Звезда «Сумерек» никогда не использует косметику вне мероприятий, а когда ее красят визажисты, мечтает вернуться домой и смыть все декоративные продукты. Кристен считает косметику навязанным маркетинговым ходом, а свое лицо воспринимает таким, какое оно есть. Кстати, в уходе Стюарт тоже привержена минимализму.

Около года назад актриса перестала краситься даже на светские мероприятия. Памела призналась, что всю жизнь продюсеры и сценаристы лепили из нее секс-бомбу, заставляя выглядеть так, как они того хотят. Но, когда Андерсон исполнилось 50 лет, она поняла, что хочет быть собой, показывать, что и без косметики можно прекрасно выглядеть. Пэм называет себя «амбассадором естественной красоты», а поклонники берут пример с прекрасной блондинки.