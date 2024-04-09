Парикмахер раскрыла правду о связи роста волос с частотой стрижки

Парикмахер и стилистка Лилия Левина раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки. Ее комментарий публикует «Москва 24».

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Специалистка опровергла миф о том, что укорачивание концов прядей влияет на скорость их роста. При этом она отметила, что частота стрижки волос определяется индивидуально.

«Все зависит от их [волос] качества и желания самого человека», — пояснила эксперт.

Кроме того, она указала, что зачастую родители стригут налысо своих детей в возрасте одного года, поскольку верят, что в противном случае волосы будут плохого качества.