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Парикмахер раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки

Парикмахер и стилистка Лилия Левина раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки. Ее комментарий публикует «Москва 24».

Парикмахер раскрыла правду о связи роста волос с частотой стрижки
© Lenta.ru

Специалистка опровергла миф о том, что укорачивание концов прядей влияет на скорость их роста. При этом она отметила, что частота стрижки волос определяется индивидуально.

«Все зависит от их [волос] качества и желания самого человека», — пояснила эксперт.

Кроме того, она указала, что зачастую родители стригут налысо своих детей в возрасте одного года, поскольку верят, что в противном случае волосы будут плохого качества.

«Это, конечно, неправда», — заверила собеседница издания, подтвердив, что подобные действия не являются необходимостью.
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