Почти 20% россиянок вдвое увеличили траты на обувь

В два раза по сравнению с прошлым годом увеличили свои траты на обувь почти 20% россиянок. Еще 19% женщин повысили чек на треть или на четверть, у большинства (54%) они не изменились — девушки стараются не выходить за пределы привычных расходов, а 9%, наоборот, — снизили траты на новые черевички. Это показало исследование Mono-Stil, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Судя по результатам опроса, больше всего у женщин летней обуви (36%) — тех самых туфель, босоножек и шлепанцев. Меньше всего — зимней (3%). Изобилием осенних и весенних сапог, ботинок, лоферов или кроссовок похвастались 27% и 34% соответственно. 28% респонденток перед покупкой новой обуви обязательно отслеживают тренды. Иногда это делают 27%. Еще 2% — редко. 6% признались, что не задумываются о подобном, а 37% заявили, что носят все, что нравится.

К лету большинство (35%) опрошенных планирует прикупить босоножки или шлепанцы, чуть меньше трети (29%) — кеды или кроссовки, 18% — туфли и 5% — балетки. Тем временем 13% ничего не требуется, так как много всего осталось с прошлого года.

По статистике, в гардеробах женщин больше всего повседневной обуви (62%). У 13% превалирует деловая, у 11% — спортивная, у 4% — нарядная. Больше трети (35%) признались, что идут в магазины за новой обувью лишь тогда, когда старые приходят в негодность. Половина (51%) охотится только за модными новинками. 11% отправляются на шоппинг в случае, если текущая обувь наскучила. Еще 3% тогда, когда она вышла из моды.

Что до цен, то большинство (58%) готово потратить на обновку от 5 до 10 тысяч рублей. На сумму от 10 до 20 тысяч рублей согласна четверть (26%). 8% отдали бы от 20 до 30 тысяч рублей, расстаться с 50 тысячами рублей и более готов только 1%. Тем временем 7% пожалели бы и 5 тысяч рублей.

Треть (30%) старую обувь готова без зазрений совести просто выбросить. 20% относит ее в благотворительность. Примерно столько же (19%) продолжает носить, разве что не «в люди». 16% убирает в коробку и задвигает подальше — рука не поднимается отправить в помойку. А 5% продает по дешевке.