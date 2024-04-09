Модель Елена Перминова опубликовала фото в полупрозрачном мини-платье

Модель и блогерша Елена Перминова снялась в откровенном образе. Жена миллиардера Александра Лебедева опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Елена Перминова предстала перед камерой в трикотажном мини-платье белого цвета, которое подчеркнуло ее фигуру. Модель отказалась от бюстгальтера. Она также надела длинный кардиган в тон, серые атласные балетки, ободок и массивные серьги в виде сердец. Блогерша завершила образ маленькой сумкой светло-серого цвета. Она распустила волосы и сделала естественный макияж.

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Модель Елена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Александра и дочь Арину. Пара познакомилась, когда девушке было 17 лет. В 2020 году предприниматель сделал предложение Елене, однако они пока не сыграли свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались.

Недавно модель показала поклонникам, как на самом деле выглядит ее фигура. Она снялась в белом облегающем мини-платье и красных туфлях на каблуках. Блогерша стояла спиной к камере, подняв одну ногу. Елена Перминова продемонстрировала целлюлит.