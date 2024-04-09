Плащ в стиле «Матрицы» стал новым трендом

Кожаный плащ как у Тринити из фильма «Матрица» режиссеров Вачовски стал новым трендом. Об этом пишет Vogue.

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Отмечается, что данным предметом гардероба черного цвета, который носила сыгранная актрисой Керри-Энн Мосс героиня, вдохновились при создании коллекций многие бренды. Так, подобные изделия представили в том числе Hermes, Burberry и Alexander McQueen.

В то же время наряд в указанном стиле стал объектом внимания знаменитостей. Например, в свои гардеробы его включили певицы Леди Гага и Рианна, манекенщицы Ирина Шейк и Эмили Ратаковски, а также актриса Марго Робби.

В январе российский стилист Александр Рогов назвал модной одну деталь одежды из сериала «Слово пацана».