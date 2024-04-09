Воспаления и химические ожоги. Как аптечные средства от прыщей вредят вашей коже

Средства от высыпаний на коже, которые продаются в любой аптеке, на самом деле вовсе не помогают, а иногда могут даже усугубить ситуацию, рассказал врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Андрей Кузнецов. Он перечислил популярные аптечные препараты, которыми не стоит даже пытаться убирать прыщи.

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Бесполезные и даже опасные средства от прыщей из аптеки

«Болтушка». Так называют раствор с тальком и цинком. Когда-то они были очень популярны, но сейчас ими пользуются очень редко. Как раз потому что они малоэффективны.

Спиртовые растворы: салициловая кислота, настойка календулы и т. п. Они не просто не работают, но ещё и навредить могут. В лучшем случае просто пересушат кожу, в худшем — вы заработаете химический ожог.

Масла. Масло чайного дерева или другие подобные средства создают на коже плёнку, под которой прыщ не зачахнет, а наоборот, будет только расти и воспаляться.

Витаминные комплексы для здоровья кожи. Звучит как что-то полезное. На деле организм достаточно плохо усваивает их, сказал врач «Газете.ru».

Что делать с прыщами

Гораздо целесообразнее сделать выбор в пользу полноценного разнообразного питания, посоветовал Кузнецов. А если высыпаний становится больше и они не проходят — искать причины и способы лечения с дерматологом.

Почему патчи с иголками не помогают от прыщей

В составе патчей с иголками есть салициловая кислота. Она разъедает «головку» прыща, его содержимое вытекает и остаётся под патчем на какое-то время.

Иголки же могут вызвать дополнительное раздражение и увеличить риск развития контактного дерматита, предупреждала врач-косметолог Оксана Баланова. Не говоря уже об опасности инфекции.