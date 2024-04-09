Стилисты Vogue назвали тренч из "Матрицы" трендом 2024

Кожаный тренч как у Тринити из фильма «Матрица» стал новым трендом весны 2024 года. Об этом сообщают стилисты Vogue.

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Подобные модели представили на Неделях моды мировые бренды Hermes, Burberry и Alexander McQueen. В кожаных тренчах уже были замечены Леди Гага, Рианна, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и Марго Робби.

А до этого эксперты журнала Vogue назвали юбки, которые станут трендом весны и лета 2024 года. После нескольких сезонов платьев с пышными рукавами и деталями, вдохновленных нижним бельем, юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов весны.

Стилисты рекомендуют смело ее носить как днем, так и вечером. Они также отметили, что образы с прозрачной юбкой были представлены на показах брендов Gucci, Chanel и Alexander McQueen. Эксперты посоветовали носить блестки и ткани под металлик, которые весной, спустя год после пика тренда, вновь обретут популярность в мире.