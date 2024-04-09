Эксперт дала советы по защите от первых лучей весеннего солнца

Равняться на звезд Голливуда, сохраняющих красоту благодаря разумной защите от солнца, рекомендует внештатный специалист минздрава Таджикистана, врач-дерматолог Дилафруз Халбаева. В богатой палитре современной бьюти-индустрии найдется предложение для каждого.

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Работать актерам приходится порой в невыносимых условиях. Съемки происходят в пустынях, у воды, где воздействие ультрафиолетового излучения многократно усиливается, рассказала ИА RuNews24 эксперт.

«Взять хотя бы белокожую Николь Кидман с ее кельтским типом, которая без защиты не выдержит и пяти минут пребывания под палящими лучами солнца», - отметила Халбаева.

Между тем достаточно знать свой тип кожи и всегда иметь в запасе средство SPF с соответствующим индексом. Показатель SPF (Sun protection factor) в цифрах говорит о степени защиты от ультрафиолета. Он всегда указывается на упаковке.

SPF-10 означает, что препарат защищает кожу в десять раз лучше. Условно говоря, без него ожог наступит через 10 минут, с препаратом можно без страха сидеть на солнце больше часа. Самый высокий индекс равен 100 единицам.

Итак, чтобы почувствовать себя той или иной звездой Голливуда, надо сравнить себя с ней, определить свой тип кожи и выбрать нужное средство определенной степени защиты от ультрафиолета, или санскрин. Основных типов существует шесть.

Кельтский тип. Белая кожа, веснушки, светлые глаза и волосы. Этот тип сгорает моментально. Уровень защиты SPF – 30 в городе и 50 на природе.

Светлокожий европейский. Светлые кожа и глаза, волосы светло-русые или рыжевато-каштановые. Легко обгорает, плохо загорает. В городе рекомендуется SPF 20, на отдыхе — SPF 30-50.

Темнокожий европейский. Смуглая кожа, глаза серые или светло-карие, волосы темно-русые или темно-каштановые или темно-русые. Обгорает не сильно, загорает медленно, но заметно. В городе: SPF 10-15, на отдыхе — SPF 30.

Средиземноморский. Смуглая кожа с оливковым оттенком, глаза темно-карие, волосы темные. Обгорает редко, загорает быстро и красиво. В начале сезона в городе - SPF 10, на отдыхе — SPF 30.

Айшвария Рай

Средневосточный. Очень смуглая кожа, черные глаза и волосы черные. Кожа не обгорает, загорает быстро и интенсивно. В городе санскрины не нужны, на природе хватит SPF 10-15.

Африканский. Представители этого типа не обгорают. Солнцезащитная косметика практически не требуется, если говорить о поверхностном воздействии УФ-лучей.

Вместе с тем врач напомнила, что защита от солнечных лучей требуется не только поверхностным кожным покровам. Интенсивное ультрафиолетовое излучение может спровоцировать развитие злокачественных новообразований.

Санскрины здесь не помогут, поэтому лучший способ избежать проблем с УФ-лучами – знать свои особенности и не злоупотреблять солнечными ваннами.