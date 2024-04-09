53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на 40-летие бренда Dolce & Gabbana в Милане в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

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53-летняя манекенщица вышла в свет в классическом черном костюме в полоску с массивным декоративным цветком на груди. Упомянутый наряд состоял из широких брюк со стрелками и боковыми вставками с гороховым принтом, а также пиджака. Помимо этого, Кэмпбелл надела топ на тонких бретелях с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера.

Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях под материалом. «Она выбрала потрясающий наряд для мероприятия», «На ней сидит все отлично!», «Выглядит великолепно», «Она действительно выглядит очень эффектно и красиво», — написали они.