Стилист Александр Рогов назвал парки трендом весны 2024

Российский стилист Александр Рогов назвал вещь из гардероба «ванильки», которая вернулась в тренд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Абсолютный must have весеннего сезона — парка! Черная, серая и леопардовая в двух цветах. Подходит для мужского и женского гардероба!» — написал Рогов.

Он также привел примеры парок, фасоны которых будут актуальны, а также примеры их сочетания с другими предметами гардероба.

В феврале Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

Несколько недель назад Александр Рогов советовал обратить внимание на топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Эксперт отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.