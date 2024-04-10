Ирина Шейк снялась в рекламе бренда Gloria Jeans

Супермодель Ирина Шейк стала лицом новой коллекции одежды российского бренда Gloria Jeans. Фотографии опубликованы на официальном сайте магазина.

© Газета.Ru

На одном из кадров 38-летняя Ирина Шейк предстала в провокационном образе. Супермодель была одета в белый бюстгальтер, который дополнила объемным черным бомбером, серой толстовкой на молнии и джинсами. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей естественный макияж. Она позировала стоя на улице.

© Gloria Jeans

Накануне Ирина Шейк показала, как выглядела в школьные годы. Будущая супермодель позировала за партой, держа в руках букварь. Девочка была одета в школьное платье с белым воротником, которое дополнила бантом на голове и серьгами.

Ирина Шейк родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы она уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Шейк стала работать в Европе.

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