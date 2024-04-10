Стилист назвал трендовую вещь в гардеробе на весну

Популярный стилист Александр Рогов поделился трендовой находкой для гардероба весны 2024 года. Свой анализ он представил в своем Telegram-канале.

© Unsplash

По мнению эксперта, ключевым элементом гардероба в этом сезоне становится парка.

«Абсолютный must have весеннего сезона!» - подчеркнул он.

Рогов дополнил свое заявление фотографиями, на которых модели демонстрируют различные варианты парок. На снимках представлены парки черного и серого цветов, а также модели с леопардовым принтом в ярких желтых и зеленых тонах.

Ранее стал известен новый тренд у мужчин-модников, а также 61-летняя Деми Мур пришла на вечеринку Dolce & Gabbana в прозрачном платье.