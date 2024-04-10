Лисовец посоветовал девушкам носить мини-юбки и короткие шорты

Голые ноги — «абсолютный тренд» весны и лета. Рекомендованы также цветные колготки и гольфы. Популярна стилистика нулевых. Об этом стилист рассказал в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

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«Самое модное сейчас — это мини-юбки. В этот год как раз на пике короткие шорты, короткие юбки с колготками цветными, с гольфами, с каблуком. Вообще самый абсолютно тренд — голые ноги. Очень много открытого тела, 2000-е, брюки на бёдрах, юбки на бёдрах, пиджаки с плечами, укороченные, длинные, практически прикрывающие юбку, очки. Вообще стилистика 2000-х — чуть-чуть поблёскивания, стразы — всё это абсолютный тренд этой весны и лета».

Ранее стилист Анастасия Кукушина рассказала «Газете.Ru», какие стрижки в моде этой весной. Актуальны рваные чёлки.