Тину Канделаки высмеяли за образ со «шляпой-кастрюлей»

Журналистка, телеведущая и продюсер Тина Канделаки снялась в новом элегантном образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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48-летняя Тина Канделаки предстала в ролике в красной блузе, которую сочетала с черными широкими брюками на завышенной талии. Продюсер добавила к наряду алые туфли на каблуках, головной убор круглой формы, массивные серьги и кольцо. Она собрала волосы в хвост и сделала макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Интернет-пользователи высмеяли головной убор Тины Канделаки.

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«Что за кастрюля на голове?», «Это казан», «Горшок на голове вообще не в тему», «Как всегда абы что, только с тазом на голове», — писали в комментариях.

Недавно Тина Канделаки раскрыла секрет «фантастического» тела. Фанат спросил у телеведущей, что более эффективно для тела: спорт или общий массаж. Журналистка заявила, что лучше всего совмещать и то и другое.

«И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически», — заявила Тина Канделаки.

Ранее 41-летнюю Юлию Ковальчук осудили за фотографию в купальнике.