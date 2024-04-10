Стилист дала рекомендации по выбору джинс девушкам с низким ростом

«Клёш от бедра» им не подойдёт. Расширяющиеся от колена брюки могут помочь скрыть кривизну ног, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Ольга Ким.

«Есть клёш двух видов. Клёш от колена, когда у нас идёт достаточно сильное облегание по бедру, а потом идёт расширение от колена. И есть клёш от бедра, достаточно широкие джинсы, называются wide leg, они широкие от бедра. С ними есть некие «условные сложности», когда очень низкий рост. В этом случае я бы рекомендовала чуть более узкие джинсы, не очень широкие. Что касается клёш от колена — они идут очень многим. И даже девочкам, у которых не совсем ровные ножки, они просто прекрасно маскируют кривизну ног. Клёш от колена — это очень классный вариант, и идёт очень многим, практически всем».

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