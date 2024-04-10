Правда ли, что патчи — незаменимое средство для кожи щек

Патчи для щёк, по мнению многих косметических производителей, — удобное и эффективное средство для поддержания красоты и молодости кожи.

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Но так ли всё однозначно и действительно ли такое средство помогает сделать лицо здоровым и сияющим, «Секрету» рассказала врач-дерматолог, трихолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Алёна Романова.

Что такое патчи и какие они бывают

Патчи — это нечто вроде маски «точечного воздействия» на тканевой или гидрогелевой основе.

Они пропитаны специальной жидкостью — сывороткой, в состав которой могут входить разные активные компоненты: гиалуроновая кислота, витамин C или пептиды (белковые соединения, стимулирующие регенерацию клеток кожи).

Как работают патчи для щёк

Заявленный эффект патчей зависит от состава сыворотки. В случае с патчами для щёк производители обещают борьбу с покраснениями, улучшение упругости кожи и даже борьбу с морщинами.

Однако на практике большинство подобных заявлений оказывается обычным маркетинговым ходом. При этом по эффективности патчи значительно проигрывают обычным кремам и сывороткам для кожи.

Первое и главное: патчи не способны убрать никакие морщины.

Ни под глазами, ни на лбу, ни в зоне декольте, ни тем более — носогубные складки, на борьбу с которыми якобы как раз и нацелены патчи для щёк. С этой целью покупать их точно не стоит.

А если хочется избавиться от морщин, нужно идти за комплексом процедур к квалифицированному косметологу.

Что же в таком случае могут патчи? Средство подходит для борьбы с отёчностью. Особенно те, что изготовлены из гидрогеля.

Если хранить такие патчи в холодильнике, то сочетание охлаждающего эффекта и гидрогелевой желейной текстуры действительно способно сделать отёки менее выраженными.

Впрочем, такой эффект сложно назвать уникальным, так как на первое место здесь выходит именно холод. С тем же успехом для снятия отёков можно использовать условные охлаждённые чайные пакетики.

Как выбирать и использовать патчи

Патчи для щёк можно использовать и для увлажнения, но стоит учитывать несколько моментов:

Нужно выбирать патчи с качественным составом. Я бы не советовала покупать откровенно дешёвые варианты на маркетплейсах.

Гидрогелевые патчи нельзя передерживать. В противном случае вместо эффекта увлажнения вы рискуете получить пересушенную кожу. Дело в том, что такой патч работает, только пока отдаёт жидкость. Но когда высыхает, то сразу начинает вытягивать влагу из кожи обратно.

Наконец, для лучшего эффекта я бы рекомендовала использовать патчи в комплексе с другими средствами для ухода. Например, перед тем, как наклеить патч, на кожу можно нанести сыворотку.

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