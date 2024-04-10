Фанаты назвали обложку Interview Magazine с Рианной «отвратительной»

Рианна любит выходит за рамки стиля, и её последняя обложка для Interview Magazine – красноречивое тому подтверждение. Владелица Fenty Empire поразила многих поклонников и пользователей соцсетей новой фотосессией, возмутив религиозных адептов колоритным и хулиганским монашеским образом.

Он включал широкую белую блузу с чёрной мантией, головной убор, ярко-красные губы, дымчато-голубые тени и тонкие брови. Выражение лица вызывающее и соблазняющее, как написал один из пользователей. Помимо обложки с исполнительницей хита «Umbrella» было сделано ещё несколько снимков, и на всех она представлена замученной жизнью женщиной.

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Обложка была опубликована в совместном посте фотографа и редакции журнала. Многие из подписчиков не стали скрывать неодобрения, назвав изображения «отвратительными».

«Мне всё равно, кто что скажет, мне нравится говорить искренне, с уважением и любовью. Но это так бесчеловечно и унизительно видеть, как над христианством постоянно насмехаются, а также как религиозные образы используются в неправильных целях. Независимо от наших религиозных убеждений, мы должны уважать их и делать это, независимо от того, где находимся. Честно говоря, видеть, как люди это одобряют, просто неуважительно. Уважение - это несложно, но, очевидно, очень сложная концепция, которую людям с отсутствием мозга трудно понять. Богохульство и неуважение – это некрасиво, и да, прежде, чем вы начнёте разглагольствовать о зависимости, я знаю, что Рианна записала трек «God is a woman» («Бог – это женщина»)», - пространно прокомментировал фотосессию в Interview Magazine один из подписчиков. «Это просто отвратительно, я даже не христианин и не католик, и мне кажется, что это просто неуважение и дурной вкус», - написал другой фанат.

Ультратонкие, едва заметные брови, вызывающие дымчатые тени для век и, в целом, панковский образ певицы напоминают об эпохе гранжа, царившей в 90-е годы в Великобритании. Перевоплощения певицы навеяны её личным опытом, когда она посещала подпольные рейв-вечеринки в Лондоне. Хотя многие и считают обложку оскорбительной, форма подачи визуального материала соответствует характеру Рианны и способу самовыражения. Как отмечают эксперты, когда она впервые, в начале 2000-х, вышла на музыкальную сцену, то понравилась искренностью и энергетикой. Она постоянно пытается раздвигать границы во всех областях творчества. Начиная от эмоциональной музыки до изменений в индустрии красоты, благодаря созданию инклюзивной линии косметики с полным спектром услуг и бренда нижнего белья, охватывающего все типы фигуры, до её эклектичного гардероба, позволяющего оставаться в списке самых популярных людей планеты.