Звезда «Универа» станцевала в белье после похудения

Актриса Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Звезда сериала «Универ» опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Наталья Рудова предстала в кадре в телесном бюстгальтере, который сочетала с расстегнутыми синими шортами. Актриса также надела золотой браслет. Она распустила волосы и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественность. Наталья Рудова танцевала перед камерой и улыбалась.

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В конце февраля Наталья Рудова сообщила фанатам, что отказалась от сахара на 45 дней. По словам звезды, она исключила из своего рациона любые продукты, содержащие сахар. Актриса питалась зелеными овощами, курицей и рыбой. За это время артистке удалось похудеть на четыре килограмма.

«В первый раз брала аскезу. Это конечно очень тяжело. Но в очередной раз поняла насколько я сильный и целеустремленный человек», — рассказала Рудова.

Наталья Рудова начала актерскую карьеру в 2005 году. Тогда она снялась в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».

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