77-летняя Татьяна Васильева показала лицо крупным планом после уколов красоты

Актриса и телеведущая Татьяна Васильева показала, как выглядит ее лицо после уколов красоты. Народная артистка России снялась в YouTube-шоу «Лера в большом городе».

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77-летняя Татьяна Васильева появилась на программе в наряде черного цвета. Актриса надела костюм, который состоял из жакета и брюк. Телеведущая добавила к нему рубашку в тон, капроновые колготки, туфли с бантами и кольцо с массивным камнем. Она сделала макияж с коричневыми губами. В одном из эпизодов артистка позировала перед камерой крупным планом.

Недавно в эфире программы «Хватит слухов!» Татьяна Васильева перечислила процедуры, которые сделала для улучшения внешности.

«Лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю, — филлеры, нитки, ботокс», — заявила актриса.

Васильева признавалась, что несколько лет назад столкнулась с осложнениями после пластики. Артистка проигнорировала рекомендации врачей и приняла аспирин перед операцией. Она объяснила, что в тот период болела. После наркоза у Татьяны Васильевой открылось сильное кровотечение, которое могло повлечь плачевные результаты.