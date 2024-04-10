Вторая жизнь: как обыграть вещи в гардеробе, которые вышли из моды

Когда гардероб трещит по швам, а носить нечего — значит пришла пора разобрать вещи, выкинуть лишнее, а с тем, что все еще не изношено и не устарело — придумать актуальные сочетания или подвергнуть их апсайклингу. Модный экскурсовод Юлия Живутская поделилась ценными идеями, которые позволят дать вещам вторую жизнь.

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Что такое апсайклинг?

«Его суть в том, чтобы повторно использовать устаревшие или ненужные вещи, — например, перешивать их и создавать новые предметы гардероба», — делится стилист.

То есть вам необязательно выбрасывать старые модели, их можно обыграть и это будет выглядеть очень стильно!

Надоевшая клеточка

Из устаревшей клетчатой вещи попробуйте сшить юбку-баску, которую можно посадить на стропу и носить с джинсами. Эксперт говорит, что блогеры демонстрировали такой образ с рубашкой на протяжении всего года. Однако рубашку носить на поясе сложно, т. к. при ходьбе она развязывается, иногда плохо лежит, поэтому такая вещь не реалистична в носке, только для красивых фотографий. А вот с юбкой баской, переделанной из старых рубашек таких проблем нет.

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Трикотажный верх

В вашем гардеробе точно остались трикотажные кофты, футболки или поло. Эти вещи вовсе не устарели, просто нужно уметь их сочетать. «Трикотажные кофты и поло в обтяжку, которые вышли из моды, смело сочетайте с расслабленным низом: брюками карго, широкими джинсами. Этот прием баланса объемов в композиции всегда работает на ваш стиль», — советует Юлия.

Приталенные вещи

Рубашки сейчас в тренде! Но что делать с приталенной рубашкой, которая была популярна 10 лет назад? Модный экскурсовод говорит: «Ее можно надеть, как нижний слой с второй более свободной и расслабленной, сочетая таким образом стилистический прием — две рубашки». Это интересное сочетание, которое только набирает обороты, попробуйте поэкспериментировать.

Джинсы

«Из надоевших неудобных джинсов, которые вы когда-то купили, но не носите, можно сделать модные шорты и носить их с казаками, а можно, обрезав их по заводскому шву вдоль и соединив половинки, получить модную джинсовую юбку длины макси, которую запросто можно носить в весеннем сезоне с кроссовками и казаками», — отмечает Юлия.

Джинса — материал, который можно бесконечно обыгрывать, а уж тем более, если это джинсы — режь, шей, соединяй и придумывай!

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Платья, жакеты, пальто

Стилист говорит: «Из любимого платья, которое по-прежнему на вас хорошо сидит, но его все уже видели, создайте топ и блузу, обрезав нижнюю юбку». Как правило, обрезка по линии талии несложная и вы можете продлить жизнь любимой вещи, надевая верх от платья с джинсами или с брюками.

«Не убирайте далеко ножницы: деконструструкция очень модный стилистический прием. Отрезайте втачные рукава у жакетов и пальто: вы получите прекрасные модные жилеты на весну», — делает акцент эксперт.

И растрепите нитки по шву — пусть все видят изнаночную сторону пошива — это очень современная интерпретация стиля авангард и гранж. Не бойтесь выглядеть стильно и экстравагантно — это в тренде!

Кастомизация пиджаков

Эксперт отмечает, что в моде кастомизированные пиджаки: дизайнерский жакет с вшитым объемным воланом будет стоить в магазине около двадцати тысяч, но такой модный обвес можно создать и самостоятельно. Самый бюджетный способ апгрейда — это украсить ассиметрично одну сторону пиджака булавками и он из устаревшего превратится в рокерский. Можно пришить к пиджаку, к примеру, цветки камелии. Так сделала Миучча Прада в прошлом сезоне, поместив розы в стиле 3D. Мы до сих пор от них без ума!

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Спортивные костюмы и пиджаки

Однотонный спортивный костюм из джоггеров и худи с капюшоном есть у всех, но со временем на них могут появляться не отстирывающиеся пятна, которые не вывести. Да и сам комплект потерял актуальность.

«Тут очень поможет легкий апсайклинг с окрашиванием — возьмите настоящий отбеливатель, скрутить вещь в узел, полейте хлорным составом, оставьте на 10—15 минут, создав модный тай-дай принт», — советует Юлия.

Можно самостоятельно окрасить белые вещи, которые посерели или пожелтели от времени. Наши мамы использовали кору дуба для того, чтобы придать желтовато-бежевый оттенок белым вещам, но сейчас не проблема на маркетплейсах заказать краситель любого цвета, который позволит в домашних условиях покрасить вещь.