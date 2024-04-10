Как сохранить вещь в идеальном состоянии до следующего сезона

Кажется, что с приходом весны достаточно аккуратно развесить зимние вещи в гардеробе и забыть до следующего сезона, но не все так просто. Мы поговорили с технологом Ольгой Шмелевой, которая рассказала, как правильно подготовить пуховики и куртки к длительному хранению и на какие моменты обратить внимание, чтобы вещь прослужила как можно дольше.

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Особенности стирки

В большинстве случаев необходимо придерживаться правил стирки, прописанных на ярлычке, но если вы его срезали, наш эксперт советует следующее:

- Если не уверены, при какой температуре стирать пуховую или синтепоновую вещь, остановитесь на 30 градусах, выше подниматься не стоит.

- Идеально выбрать ручной или деликатный режим стирки, чтобы наполнитель не скатался впоследствии.

- Важно: пуховик с натуральным наполнителем нельзя отжимать!

- Старайтесь избегать профессиональной химчистки, если у вас пуховик или куртка с мембраной.

Как правильно хранить вещь с пуховым или синтепоновым наполнителем

«Я рекомендую всегда ориентироваться в первую очередь на наполнитель, в зависимости от этого уже выбирать способ хранения», — комментирует Ольга.

- Натуральный пух. Расправляем куртку, подбираем плотные плечики и помещаем куртку или пальто в специальный чехол, который не пропускает воздух.

- Синтетический наполнитель. Не бойтесь поместить его в вакуумный пакет, с формой изделия ничего не случится.

Как правильно хранить пуховики и куртки

- Изучаем, нет ли на вещи повреждений. Важно сразу же устранить все дефекты — заменить молнию, подшить карманы или декорированные элементы. Особое внимание уделите детской верхней одежде, которая изнашивается и портится быстрее взрослой.

- Меховые детали всегда храним в отдельном отсеке или чехле. Так мех не примнется и вам не придется его вычищать в следующем сезоне.

- Не убирайте в шкаф еще мокрую вещь — верхняя одежда должна просохнуть перед тем, как вы поместите ее на хранение.

- Чтобы не было складок и заломов, застегните все молнии и карманы перед помещением на длительное хранение.