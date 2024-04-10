Татуировки, которые заменят украшения: топ-5 идей

Современные татуировки не зря считают одним из видов искусства. Они способны удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов, порадовав их качеством и красотой изображений. Интересный тренд — имитировать различные элементы, напоминающие ювелирные украшения. Об этом актуальном и модном направлении рассказала Яна Лагута — художник, тату-мастер.

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Что определяет хорошее тату?

У профессионально выполненного изображения на теле есть одна особенность — оно гармонично смотрится при любых движениях. Хороший мастер знает анатомию и расположение человеческих мышц, и всегда может определить место, где татуировка будет смотреться так, будто была здесь всегда и не станет некрасиво деформироваться.

Имитация украшений на теле особенно требовательна к данному фактору. Если такие тату размещать на правильных участках, то и выглядеть они будут естественно и невероятно эффектно.

Форма «ювелирных» тату

У каждого тату-мастера есть свой стиль и авторский почерк. Однако имеется несколько типов татуировок, которые чаще всего используют для «замены» ювелирных украшений.

Браслет на щиколотке

Такое изображение выглядит максимально гармонично, не привлекает слишком пристальное внимание, поэтому отлично подходит для первого опыта и для тех, кто беспокоится, что тату надоест. Утонченный дизайн, красота и изящество делают работу настоящим произведением искусства. Даже те, кого не очень привлекают татуировки, признают, что подобного рода «украшения» невероятно обворожительно смотрятся на нежных женских щиколотках.

Браслет на запястье

Если хочется почаще любоваться татуировкой, такой вариант станет прекрасным выбором. Изображение может состоять из тонких, легких элементов, пунктирных линий в виде цепочек, уходящих под рукав или на кисть. Интересно будет смотреться орнамент с природными мотивами, который отлично повторяет и оттеняет движения руки.

Эполеты

Первое, с чем ассоциируются эполеты, — это с элементом военной формы. Подобные татуировки размещаются на плече, отчего и возникло их название. Выполняется в разных стилевых направлениях. Может быть утонченным, минималистичным или охватывать все плечо, спускаясь на руку. В любом случае, грамотно расположенный и качественно сделанный эполет привлекает внимание и выглядит очень женственно и красиво.

Колье

Имитация колье особенно нравится девушкам, поскольку выглядит женственно, изящно, а также невероятно нежно, особенно если остановить свой выбор на тонком минимализме. Очень хорошо подчеркивает хрупкость ключиц и красоту декольте.

Бодичейн

Такое изображение выглядит сексуально и маняще. Дизайнов по стилю и форме достаточно много, но по своей сути бодичейн — это длинная цепочка, уходящая под грудь и подчеркивающая ее форму. Нередко такая татуировка напоминает небольшой корсет.

Чтобы получить татуировку, отвечающую вашим предпочтениям, видению, необходимо все подробно обсудить с выбранным мастером. Важно прийти к взаимопониманию перед тем, как записаться на сеанс. Красивая работа тату-специалиста — это совокупность многих факторов: его навыков, умений, знаний анатомии, видения конечного результата, умения подбирать оригинальный вариант изображения, подходящий именно вам. Умение прислушиваться к клиенту позволит наладить контакт и создать подходящий эскиз, перенести его на тело и получить потрясающий результат. Поэтому к выбору специалиста важно подходить с вниманием.

Фото: Яна Лагута