Технолог рассказала, какие ингредиенты в косметике спасут сухую кожу

Средства с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, мочевина и эмоленты — самые популярные активные компоненты, которые помогают бороться с сухостью кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова.

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«Сухость кожи связана с потерей влаги и нарушением естественного липидного барьера, гидро-липидной мантии. Средства с высокомолекулярной гиалуроновой кислотой действуют на поверхности кожи и улавливают влагу из окружающего воздуха. Средства с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой доставляют ее глубже и помогают увлажнить нижние слои рогового слоя», — рассказала она.

Бороться с сухостью кожи, по словам технолога, помогают также средства с содержанием составляющих NMF — натурального увлажняющего фактора.

«Это аминокислоты и микроэлементы. Действуя в комплексе, они работают на тщательное увлажнение и оздоровление кожи», — уточнила она.

Еще один сильный увлажнитель — мочевина.

«Основное действие мочевины направлено на удержание влаги в коже. Она проникает в верхний слой эпидермиса и создаёт барьер, помогающий предотвратить потерю влаги», — объяснила технолог.

Анастасия Новикова добавила, что помимо активных компонентов в косметике, бороться с сухостью кожи, особенно после зимнего периода, помогают эмоленты — активные вещества, которые оказывают эффективное увлажняющее и регенерирующее действие на кожу.

«Основное действие эмолентов направлено на защиту кожи от внешних факторов и удержание влаги. Они создают барьер на поверхности кожи, уменьшают сухость и раздражение, ускоряют заживление микротрещин, сохраняют эластичность и влажность кожи», — подытожила технолог.

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