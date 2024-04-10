10 восстанавливающих масок, которые вернут волосам красоту и здоровье
Если волосы утратили блеск, стали сухими и непослушными, смело внедряйте в уход восстанавливающие маски. Собрали 10 рабочих вариантов, рассчитанных на любой тип волос.
Маска «Восстанавливающая», Л’Окситан
Действие маски обеспечивает комплекс эфирных масел с аминокислотами и провитамином B5. Их восстанавливающий и укрепляющий эффект улучшает состояние волос, усиливает защитные функции и внешний вид.
Маска Absolut Repair Molecular, L'Oréal Professionnel Paris
Несмываемая маска с эффектом салонного ухода. За качество отвечают пептиды и аминокислоты, которые нацелены на молекулярное восстановление волос. Они восстанавливают пептидные структуры и тем самым возвращают волосы к жизни: устраняют ломкость и сухость.
Маска Pure Volume, Maria Nila
Маска с провитамином B5 возвращает волосам объем и блеск. Эффект достигается за счет качественного увлажнения и питания, которые оказывает средство: оно помогает удержать влагу и насыщает волосы полезными веществами, при этом не утяжеляя их.
Маска Extra Moisture, Moné Professional
Маска для реанимации сухих и поврежденных волос с увлажняющей формулой. Комбинация натуральных масел и минералов, которая обеспечивает кондиционирующий и увлажняющий эффект. Смесь аминокислот дополнительно защищает волосы от повреждений и обезвоживания.
Маска Dead Sea, Noah
Средство для восстановления волос и активации их роста. В составе есть кератин, который запаивает секущиеся кончики и укрепляет волосы изнутри, пока аминокислоты питают, предотвращают ломкость и выпадение.
Маска Reconstructor, Bisou
В формулу маски добавили кватернизированный кератин. Он будто по кирпичикам восстанавливает волосы, заполняя поврежденные зоны пептидами. Это помогает устранить не только повреждения, но и сухость, пористость и обезвоживание.
Маска ProActive Force Recovery and Curl Super Food, Ice Curly
Уход за кудрявыми волосами, который восстанавливает и глубоко увлажняет пряди. Активные компоненты сохраняют естественную структуру завитка, реконструируя волосы изнутри и снаружи. Так, протеины пшеницы и шелка укрепляют волосы, а натуральные экстракты питают и запускают рост.
Уплотняющая маска, HydroBionique
Трепанг, протеин пшеницы и масло жожоба — трио, которое трудится во благо здоровья волос. Компоненты возвращают волосам блеск, а цвету — насыщенность, защищают пряди от выгорания и пересушивания.
Маска Doctor Nutrition, JKeratin
Маска разработана для того, чтобы продлить эффект уходовых процедур. Она укрепляет структуру волос и придает им зеркальный блеск, питая и увлажняя от корней до кончиков.
Маска Hydration, Open One
Маска содержит компоненты, необходимые для длительного увлажнения волос и предотвращения ломкости. Среди них — протеины, аминокислоты и кератин, которые интенсивно восполняют недостаток влаги и восстанавливают структуру волос.