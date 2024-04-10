Готовимся к лету: какие купальники актуальны в 2024 году

Лето непременно наступит. И уже совсем скоро. Неважно, будете ли вы подставлять тело солнечным лучам, играя у бассейна в городе или лениво растянетесь на белоснежном песке после заплыва в море с разноцветными рыбками и кораллами, вам однозначно нужен новый купальник. Рассказываем о текстурах и принтах лета 2024.

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Вязаные крючком

Старый новый знакомый тренд купальников, который мы видим снова и снова.

«Можно найти комплект купальник плюс накидка или просторный топ, вязаные крючком, или ограничиться одним только пляжным мини-платьем. Или взять вязаный верх и другой по текстуре низ — вариантов множество», — рассказывает стилист Алина Лобанова.

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Интересные текстуры

От сверкающего глиттера и сияющего металлика до мягкого бархата — этими неожиданными текстурами интересно играть и блистать в буквальном смысле у бассейна.

«Купите несколько комплектов и сочетайте их периодически между собой — получится любопытный эффект. Только посмотрите, чтобы цвета были либо контрастными, либо близкими по тону и оттенку», — объясняет Алина.

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Бикини с рюшами

Чувствуйте себя уверенно и женственно в бикини с оборками и рюшами, которые идеально подходят для придания непринужденной чувственности вашим пляжным образам.

«Просто наденьте джинсовые шорты или саронг и сандалии, и вы легко перейдете от бассейна к бару», — добавляет стилист.

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Ракушки и банты

«Они могут быть как в принтах, так и буквально пришитыми к бикини — банты носят где угодно, их не может быть слишком много, они большие, огромные, маленькие и миниатюрные. Ракушки могут быть как настоящими, так и выполненными из пластика, металла — даже вязаные крючком отлично смотрятся в декоре купальников», — уверяет Алина.

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Контрастные цвета

Чтобы создать простой, но эффектный образ, вы можете выбрать вещи со смелой контрастной отделкой — они всегда смотрятся дорого, выигрышно и интересно.

«А еще, если умело использовать контраст, можно спрятать некоторые несовершенства фигуры», — добавляет Алина.