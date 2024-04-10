Арома-диффузоры: польза для здоровья и правила применениня

В том, что арома-масла полезны, уже не нужно никого убеждать. Один из способов использовать их максимально эффективно — применение масляных диффузоров. Они создают атмосферу спокойствия, помогая избавиться от тревоги, и при этом излучают спа-ароматы по всему помещению.

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Эксперт по аюрведе Наталья Ефанова говорит, что распыление масел в качестве ежедневного ритуала может помочь привить правильные бытовые привычки, связанные с определенными ароматами. «Например, использование лавандового масла, когда я возвращаюсь домой с работы, стало для меня сигналом к тому, что пора закругляться, отключаться от техники, принимать ванну, читать книгу, медитировать и так далее», — говорит она. Думается, нам всем будет полезно научиться делать так же.

Что такое арома-диффузор?

Это устройство, которое расщепляет эфирные масла на более мелкие молекулы, рассеивая их в воздухе для получения приятного или успокаивающего эффекта. «

Хорошо известно, что запах тесно связан с памятью», — говорит Наталья. «Когда я распыляю масло лемонграсса, оно напоминает мне о Таиланде, моем месте силы, и я сразу же чувствую, как меня охватывает счастье. Масла задают тон вашему пространству».

Типы масляных диффузоров

В настоящее время на рынке представлены четыре основных типа масляных диффузоров. Вы можете выбрать устройство в зависимости от интенсивности желаемого эффекта и, конечно, ограничений вашего пространства.

Распыляющие: работают за счет использования воздуха под давлением для рассеивания масляного тумана. Вакуум притягивает масло к поверхности распределительной трубки, в результате чего в воздух вырывается аромат. Распылительные диффузоры не требуют воды или тепла, что делает их выбором, не требующим особого ухода.

Ультразвуковые или увлажняющие: ультразвуковые колебания разрушают молекулы масла, создавая тонкий туман. Вам нужно разбавить эфирное масло водой, чтобы электронные частоты диффузора выделили масло в туман. Эти диффузоры работают как холодные увлажнители, что делает их отличным выбором, если вы хотите добавить влаги в воздух, особенно в холодное время года.

Испарительные: небольшой вентилятор помогает превратить масло в газ, заставляя его испаряться в воздух. Однако, испаряясь, масло теряет часть своей силы. Поэтому такой диффузор подойдет тем, кто хочет быстро и ненадолго почувствовать аромат.

Тепловые или электрические: для превращения масла в газ в тепловом диффузоре используется тепло, обычно электрическое. Нагрев масла может изменить его химические свойства. Эти устройства работают бесшумно.

Преимущества масляных диффузоров

В диффузоре можно гармонично сочетать различные эссенции, выбирая ноты не только по их аромату, но и по их целебным свойствам. Вот преимущества такого подхода.

Помогает легче дышать:

«Многие эфирные масла имеют лекарственное или терапевтическое применение, например эвкалипт при простуде и респираторных заболеваниях», — говорит Наталья.

Снижает кровяное давление: многие эфирные масла, обладающие успокаивающим действием, могут помочь снизить кровяное давление у людей, страдающих гипертонией.

Помогает при пищеварении и мышечных болях: по словам Натальи, масло базилика может помочь при пищеварении и болях в мышцах. «Многие лекарственные свойства становятся более заметными, когда эфирное масло медленно испаряется и вдыхается», — говорит она.

Повышает энергию и помогает сосредоточиться: чтобы получить энергетический заряд, попробуйте сочетание бергамота и кардамона.

«Первый обладает сухой цитрусовой нотой, которая мгновенно поднимает настроение, а второй отлично помогает прояснить мысли», — утверждает Наталья.

Помогает расслабиться: воспользуйтесь смесью герани, ладана и мандарина. Герань уравновешивает и успокаивает, ладан углубляет и замедляет дыхание, а мандарин придает смеси сладость и добавляет нежный бодрящий аромат.

Соображения безопасности

Диффузоры могут иметь и некоторые недостатки.