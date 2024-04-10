Пэрис Хилтон в пиджаке с обнажающими грудь вырезами появилась на публике

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

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43-летняя знаменитость пришла на премию в области модного дизайна Fashion Trust US Awards, организованную в Беверли-Хиллз, США. Для мероприятия звезда выбрала черный пиджак с многочисленными вырезами, который обнажал часть ее груди без бюстгальтера.

Также она отказалась от штанов, примерив прозрачные колготки со стрелками, и надела остроносые туфли на каблуках в тон жакету. Кроме того, артистка уложила волосы в гладкий пучок, оставив объемную прядь у лица, накрасила губы коричневой помадой и дополнила образ серьгами-пусетами и серебристым перстнем.

В январе Пэрис Хилтон пришла на вечеринку основателя Amazon Джеффа Безоса в старой одежде.