Основательница модельной школы перечислила выдающие отсутствие вкуса вещи

Выдающие отсутствие вкуса вещи перечислила основатель модельной школы и модельного агентства «Роял Модел», эксперт в области моды Елена Шерипова. В беседе с «Мослентой» она, в частности, призвала отказаться от джеггинсов и слишком большого количества страз.

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"Внешний вид человека — это его визитная карточка. С помощью одежды мы показываем индивидуальность и настроение. Но есть определенные вещи, которые косвенно указывают на отсутствие вкуса. Старайтесь избегать их, если хотите создавать поистине стильные образы".

В первую очередь специалист посоветовала сделать свой гардероб менее однотипным.

«Если в вашем шкафу трудно отличить одну вещь от другой, нужно бить тревогу. Такая коллекция не расскажет о вас как о человеке, понимающем моду. Это касается фасонов, цветовой палитры, форматов одежды. Скучный гардероб говорит о безвкусице. Вы тем самым подчеркиваете, что не знаете, какой он — ваш стиль, какие цвета и крой вам подходят. У вас праздничные наряды мало чем отличаются от повседневных. Кроме того, ваше настроение может полностью зависеть от отражения в зеркале», — заявила она.

Даже тем, кому по душе минимализм, следует разнообразить коллекцию. Можно составить базовый гардероб, где будут красивые, качественные и стильные вещи. Комбинируя их в разных вариациях, будет нетрудно всегда выглядеть свежо и модно.

«И не забывайте про интересные аксессуары — сумки, очки, украшения, платки, перчатки», — порекомендовала Шерипова.

Джеггинсы изначально задумывались, как симбиоз джинсов и леггинсов, уточника эксперт. Однако в результате получилось что-то странное, продолжила собеседница «Мосленты». По ее мнению, джеггинсы редко смотрятся красиво и актуально, причем на любом типе фигуры.

«Они не такие плотные, как джинсы, и не настолько тянущиеся, как леггинсы. Штаны «2 в 1» делаются из ткани низкого качества, соответственно и носиться будут плохо. Джеггинсы сложно комбинировать с другими вещами, они не подходят ни для офисного, ни для спортивного стиля. Если вы хотите подчеркнуть стройные ноги, лучше купить отдельно леггинсы и, например, джинсы скинни», — объяснила эксперт.

О безвкусице также может сказать попытка использовать вещи противоположных сезонов. Иногда еще встречаются девушки, которые джинсовые шорты носят с колготами или надевают майку под пальто — часто это не только микс сезонов, но и стилей. Нарушение гармонии практически всегда смотрится нелепо. Проявление вкуса — это соответствие образа времени года и погоде, подчеркнула Шерипова.

Блестящие фактуры и детали сейчас в тренде. Но важно помнить об их количестве и размере. Пайетки и стразы стоит использовать аккуратно. Забудьте про футболки, где «бриллиантами» вышиты целые фразы или одно слово крупным шрифтом. Это выглядит безвкусно и очень дешево. Если хотите добавить блеска образу, сделайте выбор в пользу тканей с люрексом или серебристой ниткой. Они выглядят более утонченно и дорого.

Иногда в целях экономии женщины покупают блузы или рубашки из дешевых, искусственных материалов, продолжила эксперт. Такие вещи смотрятся безвкусно даже при неплохом крое. Более того, в синтетической одежде очень некомфортно: в теплые месяцы в ней жарко, а в холодные она не согреет. Искусственная ткань быстро электризуется, она может вызвать аллергическую реакцию и надолго впитывает запах пота. В такой вещи точно нельзя чувствовать себя стильной, заверила собеседница «Мосленты».

Еще одно табу — спортивная верхняя одежда с инфантильным рисунком.

«Худи в мелкий цветок сложно вписать в дорогой и стильный образ. Такой принт скорее превратит вещь во что-то, похожее на пижаму или домашний свитшот. Если хочется ярких красок в гардеробе, выбирайте однотонный вариант», — посоветовала основательница модельной школы.

Ранее Шерипова назвала устаревшие клише о моде. Она подчеркнула, что запреты в составлении гардероба постепенно сходят на нет.