Самые модные цвета сезона весна-лето 2024 года

Каждый год Институт цвета Pantone объявляет оттенок года: в 2024-м им стал нежно-персиковый. Однако рекомендациями Pantone пользуются не столько бренды и создатели одежды, сколько дизайнеры интерьера, мастера по маникюру и диджитал-художники. Что касается мира моды, то в нем трендовые оттенки определяют ежегодные показы. Какие цвета будут модными летом 2024 году, как из одежды и аксессуаров этих цветов подобрать удачное сочетание, составить стильный образ, какие элементы подчеркнут актуальность вашего аутфита, рассказывает «‎Лента.ру».

© Lenta.ru

Главный цвет года по версии Pantone

Понятие «модный цвет года» появилось благодаря Институту цвета Pantonе. Уже 20 лет у американской компании, разработавшей удобную систему стандартизации цветов и оттенков, работает подразделение, которое изучает влияние цвета на психологию человека, составляет прогнозы модных цветов.

Анонс модных цветов года по версии Института цвета Pantone — пожалуй, самое ожидаемое событие в мире колористики, моды и дизайна. Традиционно это происходит в декабре — специалисты Института называют главный цвет будущего года, а также определяют палитру цветов, которые будут пользоваться повышенным интересом у людей при выборе одежды, предметов дизайна, украшений, мебели.

Цвет в мире моды И в прошлом, и в настоящем по одежде (ее фасону, цвету, фактуре тканей) можно было определить социальный статус человека, его профессию, черты характера. Так, в XVI веке королева Англии и Ирландии Елизавета I издала положение, в котором прописывала, какие какие цвета и типы одежды разрешено было иметь и носить тому или иному человеку. Сделано это было «для укрепления социальной структуры общества и контроля за расходами на одежду». Красители для ткани стоили дорого, и одеваться в яркие и дорогие ткани могли себе позволить только высшие слои общества. В современном мире многие модные дома и бренды сделали цвет своей визитной карточкой, узнаваемой так же, как и логотип: голубой Tiffany, оранжевый Hermes, розовый Schiaparelli. Знаменитые на весь мир модельеры использовали в своих коллекциях излюбленные цвета, искусно сочетая их с другими: Кристобаль Баленсиага предпочитал черный, Юбер де Живанши — красный, Кристиан Диор — серый и розовый, Кендзо Такада — буйство цвета. В том числе благодаря цвету их стиль стал узнаваемым.

Как выбирают модные цвета?

Выбор модного цвета года занимает довольно много времени. В течение двух лет эксперты собирают по всему миру информацию в сферах, где задействован цвет: в дизайне интерьеров, на подиумах показов мод, в киноиндустрии, в социальных сетях. При этом они учитывают:

социокультурные тенденции;

сезонные изменения;

психологию цвета;

технологические инновации;

влияние дизайнеров;

влияние мировых событий;

экономические условия.

На основании анализа полученной информации составляется цветовой прогноз: определяются сезонные палитры оттенков-фаворитов и главный цвет года.

Для чего выбирают модные цвета?

Узнав прогнозы, дизайнеры и компании, работающие в сфере стиля, в следующем сезоне могут воплощать свои образы с помощью максимально актуальных и вдохновляющих цветов. Их продукция имеет больше шансов привлечь внимание целевой аудитории и понравиться клиентам.

Прогнозирование моды на цвета играет важную роль в фэшн-индустрии, помогая дизайнерам создавать актуальные коллекции, которые отвечают вкусам и предпочтениям потребителей, поясняет в беседе с «‎Лентой.ру» стилист Юлия Воронина.

"Это позволяет предвидеть тенденции, адаптироваться к изменяющимся модным веяниям. Обеспечивает конкурентное преимущество на рынке. Кроме того, правильно выбранные цвета эмоционально воздействуют на людей, вызывают разные ассоциации, меняют настроение. Это важно для коммерческого успеха". Юлия Воронина, стилист

Главный цвет 2024 года по версии Pantone

Главным цветом 2024 года стал «Персиковый пушок» (13-1023 Peach Fuzz). Институт цвета считает, что этот цвет отражает стремление заботиться о себе и других. «Он отражает наше желание развивать себя и других. Это бархатистый нежный персиковый тон обогащает ум, тело и душуинститут цвета Pantone», — утверждается на сайте компании.

Вот что говорит об этом цвете исполнительный директор института Pantone Леатрис Эйсман: «В поисках оттенка, который соответствовал бы нашему врожденному импульсу к близости, мы выбрали цвет, излучающий тепло. Этот цвет взывает к состраданию, сочувствию, дает ощущение тактильных объятий и запросто объединяет новое с непреходящими ценностями».

Прогноз модных цветов на 2024 год

Основные тенденции сезона весна-лето 2024 года

По итогам осенних показов моды в Нью-Йорке и Лондоне основными модными цветами весной и летом 2024 года будут цвета, которые ассоциируются с ностальгией и одновременно настраивают в настоящем на перемены к лучшему.

Неделя моды в Нью-Йорке

В палитре — спокойные природные тона, как яркие, так и чуть припыленные, дающие ощущение покоя и комфорта.

«‎Ройбуш» (18-1355 Rooibos Tea). Ройбуш (или ройбос) — травяной чай из листьев и побегов африканского кустарника, «красного куста». В сухом виде ферментированный ройбуш красно-коричневого цвета, а при заваривании напиток получается янтарно-красным.

«‎Апельсиновый сок» (17-1461 Orangeade). Яркий оттенок оранжевого цвета, жизнерадостный и сочный. Он самодостаточно смотрится в монохромных нарядах, особенно в летних платьях, сарафанах, юбках.

«Кресс-салат» (17-0220 Watercress). Благородный, чуть припыленный универсальный оттенок зеленого. Идеально подходит для создания образов в стиле кэжуал, который в нарядах на каждый день отлично сочетается с базовыми черным, белым, а также со спокойными природными оттенками. В интерьере хорош с натуральными деревом, бамбуком, камнем.

«Цветок Пустыни» (15-1435 Desert Flower). Теплый и нежный оттенок розового, подходит для романтичных образов: струящихся платьев, юбок, блузок. Персиковый подтон безупречно сочетается с предыдущим «кресс-салатом».

«Голубой Шамбре» (15-4030 Chambray Blue). Оттенок синего с сиреневым подтоном напоминает о весеннем небе и теплом ветре, летней свободной одежде и беззаботности отпуска на море. В этом цвете будут особенно выигрышно смотреться платья, сарафаны, юбки и блузы.

«Пастельно-сиреневый» (14-3812 Pastel Lilac). Лавандовая дымка — романтичный пастельный оттенок для создания изящных женственных образов. Дизайнеры сочетают его с другими оттенками схожей цветовой гаммы: фиолетовым, розовым, серым.

«Марлин» (18-3932 Marlin). Синий цвет, назван в честь океанической хищной рыбы, обитающей в тропических и умеренных водах Атлантики. Глубокий, но при этом сдержанный оттенок ассоциируется с классическими тертыми джинсами. Может стать универсальной базой, а может сочетаться с другими синими оттенками в образах повседневного стиля.

«Лимонный леденец» (12-0736 Lemon Drop). Сочный, при этом спокойный оттенок желтого, похож на цвет лимонного фреша. Яркий, жизнеутверждающий, он выгодно соединяется в образах с темными цветами, а также светлыми тонами этой палитры.

«Мята» (16-5938 Mint). Ментоловый зеленый цвет, бодрящий, дающий ощущение прохлады. На подиумах, в частности в коллекции Casablanca, сочетается с базовыми черным и белым, а также с «лимонный леденцом».

«Капри» (15-4722 Capri). Цвет ассоциируется с легким морским бризом: легкий, приятно прохладный, при этом сочный и яркий, как отпуск на море. Вещи такого оттенка особенно выигрышно смотрятся в сочетании со смуглой кожей.

В каждой сезонной палитре Pantone обязательно присутствует дополнение — цвета-компаньоны для основных цветов:

«Бриллиантовый белый» (11-4001 Brilliant White): безупречный, кипенно-белый, уместный в любых образах и сочетаниях; «Гриб» (14-1305 Mushroom): светло-коричневый с серым подтоном, с землистыми нотами; «Северная капля» (14-4104 Northern Droplet): серебристо-серый базовый цвет; «Тихая тень» (18-4006 Quiet Shade): густой плотный серый цвет; «Кисточка» (16-1317 Brush): природный теплый оттенок бежевого.

Неделя моды в Лондоне

Эта палитра представляет собой сочетание ярких красок и спокойных оттенков, похожа на многослойный коллаж идей для экспериментов.

«Голубой горизонт» (16-4427 Horizon Blue). Пронзительно-насыщенный и в тоже время нежный голубой с мягким бирюзовым подтоном. Он идеально будет смотреться с теплыми тонами из этой палитры.

«Сильный синий» (18-4051 Strong Blue). Создает ощущение покоя и одновременно большой внутренней силы. Вызывает ассоциации с предзакатным небом над спокойной гладью моря.

«Зеленое бистро» (19-5408 Bistro Green). Глубокий бархатистый зеленый, передает свежесть хвойного леса, погружает в состояние умиротворения, спокойствия. Хорошо смотрится в изделиях из мягкого трикотажа и похожих фактур.

«Пряная горчица» (14-0952 Spicy Mustard). Согревающий, при этом интенсивный, навевающий ассоциации с восточными образами. Экзотический и яркий, будет хорошо сочетаться с базовыми цветами, добавит образу энергичности и дерзости.

«Чатни» (18-1433 Chutney). Аппетитный, теплый оттенок, ассоциируется с остротой азиатской кухни. Напоминает о цветах осени, но в сочетании с остальными оттенками весенней палитры создает идеальный баланс.

«Солнечно-оранжевый» (16-1257 Sun Orange). Жизнерадостный, полный света оттенок оранжевого цвета, который напоминает яркость летнего солнца. Даст образу энергичные акценты, поддержит солнечное настроение.

«Фиеста» (17-1564 Fiesta). Этот оттенок недавно встречался, он был в палитре 2019 года. Страстный, полный энергии красный привносит ощущение праздника и радости. С его помощью можно создать сильные и смелые образы.

«Горчица полевая» (12-0530 Charlock). Эта горчица не жгучая, не острая — здесь чувствуется зелень полей и ароматы цветущих трав. Оттенок впитал в себя тепло солнечного света. В интерьерах он определенно добавит света и легкости.

«Отполированная сирень» (15-1905 Burnished Lilac). Это сдержанный, нежный, но поистине роскошный оттенок, как будто покрытый серебристой патиной. Будет хорош в женственных, элегантных образах. А деловому костюму он придаст изысканность, смягчит строгость.

«Эстрагон» (15-0326 TCX Tarragon). Сдержанный, натуральный припыленный оттенок травянисто-зеленого цвета, он придаст и образу, и интерьеру свежести и спокойствия. Едва уловимые ноты цитрусовых придают ему пикантности.

К базовой палитре Лондонской недели моды тоже есть дополнение. Тут снова встречается «Бриллиантовый белый», а также новые цвета:

«Бульвар» (18-3906 Boulevard): спокойный коричнево-серый цвет, напоминающий оттенок брусчатки на бульваре в дождливый день; «Мотылек» (13-0611 Moth): спокойный, приглушенный желтый цвет с серым подтоном, достаточно нейтральный, но его следует с осторожностью использовать в одежде, потому что он может неуместно подчеркнуть желтизну кожи; «Глубокий колодец» (19-3713 TCX Deep Well): очень глубокий оттенок фиолетового цвета, уходящий в черный; спокойный, самодостаточный, роскошный; «Голубой песец» (14-4804 TCX Blue Fox): серебристо-серый, холодный и спокойный; уравновесит сочетания с яркими цветами из этой палитры, а также будет уместен в монохромных образах.

Как сочетать трендовые цвета

Как правильно сочетать цвета в одном образе? Стилист Воронова напоминает классические приемы цветовых комбинаций:

Можно составить образ из двух ахроматических цветов (например, из белого и графитового) и добавляем к ним яркую деталь в трендовом цвете. Например, яркую юбку оттенка Capry или брюки цвета Watercress. Подходящий трендовый цвет может стать главным для всего образа: из элементов одежды, обуви, аксессуаров его оттенков стильно собирается монохромный аутфит. Orangeade и Sun Orange подойдут для темноволосых женщин со смуглой кожей, а оттенки голубого Tarragon и Horizon Blue этим летом хороши для блондинок. В качестве базы можно использовать один ахроматический цвет, а к нему подобрать пару трендовых. Например, при поддержке белого цвета Desert Flower будет выгодно сочетаться с голубыми и лиловыми оттенками весенней палитры.

Для подбора гармоничных сочетаний разных цветов существует шпаргалка — цветовой круг художника Иоганнеса Иттена. С его помощью легко подбирать варианты сочетаний — как среди оттенков одного цвета, расположенных в круге по соседству, так и удачные контрасты или контрасты с дополнениями.

Важно также учитывать, для какой конкретной ситуации создается образ. Так, историк моды Александр Васильев отмечает, что для съемки фото и видеоконтента соцсетей идеальны максимально яркие цвета.

"Многие пастельные цвета в интернете выглядят более блеклыми. Если ваша работа связана с присутствием в сети, используйте яркие цвета. Современный телефон передает их во всей их сочности". Историк моды Александр Васильев

Стилист Юлия Воронина рекомендует начать использовать модные цвета в гардеробе с базовых элементов одежды: можно купить брюки, юбку или блузку. Так, рубашка в цвете Rooibos Tea составит беспроигрышный ансамбль с юбкой или брюками черного цвета, а брюки в цвете Marlin с белой блузой будут смотреться стильно и дорого.

Как подобрать аксессуар в модном цвете

Если покупать крупные обновки не входило в планы, всегда можно ограничиться практичной парой обуви, шарфом, платком, сумочкой или украшением. Весной и летом 2024 года актуальны:

перчатки — кожаные или тканевые, высокие;

плетеные сумки из соломы, кожи, веревки;

носки с минималистичными рисунками, драпировкой, контрастного по отношению к обуви цвета;

колготки ярких, насыщенных оттенков;

банты во всех возможных вариациях — как детали украшений и как самостоятельный аксессуар;

крупные массивные украшения (серьги, браслеты-каффы, броши), в том числе винтажные;

крупные солнцезащитные очки-маска;

разнообразные пояса с низкой посадкой на бедрах.

Надолго ли задерживается мода на определенные цвета? По словам стилиста Юлии Ворониной, вещь актуального цвета может запросто прослужить не один сезон.

«Главное — базовая капсула. Если в вашем гардеробе достаточно сидящих по фигуре нейтральных по цвету вещей, любая яркая деталь, выбранная с учетом цветотипа и особенностей фигуры, идеально впишется в эту картину. Сарафан, юбку, сумку трендового цвета можно будет носить и два, и три сезона», — поясняет фэшн-эксперт, напоминая, что актуальный в 2024 году цвет Fiesta уже был в модной в палитре 2019-го, а Spicy Mustard — в палитре 2016 года.

Безусловно, модные оттенки не уменьшают значимость других цветов и в индустрии дизайна и моды, и в персональном гардеробе. Особенно, если есть любимые вещи максимально комфортных цветов, в которых человеку уютно и удобно. Но если речь идет о привлечении внимания, то актуальные именно в этом сезоне цвета помогут создать образ более модный и стильный. Умело расставленные акценты могут придать самоуверенности и укрепить чувство собственного достоинства.