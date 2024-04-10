59-летняя Паулина Поризкова показала фигуру полностью обнаженной

Супермодель 90-х Паулина Поризкова опубликовала фото голой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Паулина Поризкова показала фигуру полностью обнаженной в честь 59-го дня рождения. Модель позировала на кровати без одежды, прикрывая часть тела одеялом.

«Именинница в своем праздничном костюме. Я горжусь тем, что достигла 59-го уровня! И я буду продолжать гордиться каждым новым уровнем в этой игре жизни. Для тех из вас, кто неизменно будет читать мне нотации о возрасте и наготе, будьте уверены — мне понадобилось 59 лет, чтобы чувствовать себя настолько уверенной и свободной от стыда. И я желаю вам того же», — написала Поризкова.

Паулина Поризкова была замужем один раз. В 1989 году супермодель вышла замуж за лидера группы The Cars Рика Окасека. В 1993 году у пары родился сын Джонатан Рейвен, а в 1998-м на свет появился Оливер Орион. В 2018 году стало известно о том, что супруги уже год не живут вместе. В начале мая 2023 года супермодель рассекретила роман с телесценаристом. Поризкова представила Гринштейна в социальных сетях и призналась, что встречается с ним уже больше трех месяцев.

Ранее Ирина Шейк, Майли Сайрус и еще 38 моделей снялись для обложки журнала.