Пластический хирург рассказал, сколько держится эффект от подтяжки лица

Для "подтяжки лица" существуют разные методики, соответственно, эффект от каждого будет индивидуальный. В зависимости от видов результат может продержаться от 3 до 15 лет, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пластического, челюстно-лицевого хирурга Амжада Аль-Юсефа.

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Эффект от эндоскопической подтяжки средней зоны лица и лба, по его словам, длится от 10 до 15 лет, а нередко бывает, что и всю жизнь. Данная операция предполагает подтягивание всей прослойки кожи и мышц, а также изменение формы бровей.

Эндоскопическая подтяжка средней и латеральной части лба, то есть хвостиков бровей сохраняется также на 10–15 лет, заявил Аль-Юсеф. Весь соответствующий участок подтягивается вверх и фиксируется на эндотинах – винтах – либо долго рассасывающихся нитках.

Классическую подтяжку, как отметил хирург, можно разделить на несколько частей: средняя треть лица, нижняя треть лица и все вместе. В данном случае выбор методики обуславливается состоянием кожи, насколько она сильно опущена, от возраста и гормональных изменений.

"Оптимальный возраст операции – возраст близкий, к климактерическому периоду: 45–55 лет. При данном виде подтяжки результат сохраняется от 7 до 12 лет", – объяснил Аль-Юсеф.

В операции по эндоскопической подтяжке средней зоны лица производится прокол в височной зоне, далее врач эндоскопом через щеки подтягивает данную зону либо оставляет без изменений за счет внутренних натяжений.

Эта процедура считается достаточно легкой, заметил эксперт. Поэтому от нее эффект сохраняется максимум на 3–5 лет.

Также хирург рассказал о популярных на сегодняшний день косметологических процедурах.

"Конечно, эффект от них и от пластической хирургии нельзя поставить в один ряд, однако при первых признаках птоза в 30–35 лет можно прибегнуть к ряду процедур", – пояснил врач.

Он отметил, что к ним относятся процедуры с воздействием на кожу определенными волнами, теплотой, а также RF (радиоволновой метод омоложения). Эффект от подобных процедур длится не более одного года.

В то же время комбинированные процедуры оставляют после себя средний результат между косметологией и хирургией и держится от 3 до 5 лет, заключил Аль-Юсеф.