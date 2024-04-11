Назван идеальный дресс-код для успешного собеседования

При выборе одежды на собеседование важно максимально приблизиться к классическому стилю и выбрать костюм темных оттенков, рубашку или блузку пастельных тонов без рисунка и начищенную обувь черного цвета, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Он посоветовал мужчинам обязательно надеть костюм и галстук, даже если на улице жаркая погода. По словам Валинурова, на собеседование нужно прийти с аккуратной прической и чистыми волосами.

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