Назван идеальный дресс-код для успешного собеседования
При выборе одежды на собеседование важно максимально приблизиться к классическому стилю и выбрать костюм темных оттенков, рубашку или блузку пастельных тонов без рисунка и начищенную обувь черного цвета, рассказал NEWS.ru HR-эксперт Ильгиз Валинуров. Он посоветовал мужчинам обязательно надеть костюм и галстук, даже если на улице жаркая погода. По словам Валинурова, на собеседование нужно прийти с аккуратной прической и чистыми волосами.
Для женщин — лучше предпочесть брюкам юбку до колена или чуть ниже. И не забудьте надеть колготки или чулки естественного цвета, несмотря ни на какие погодные условия! Туфли на удобном, средней высоты каблуке. Макияж —легкий, дневной. Прическа — деловая, повседневная. Маникюр обязателен, но он должен соответствовать стилю одежды, — рекомендовал Валинуров.