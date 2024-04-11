Россиян уличили в мечтах о вещах Gucci и Dior

Каждый третий россиянин мечтает о продукции люксовых брендов Gucci и Dior. В данном факте их уличили аналитики «Авито Премиум», исследование которых попало в распоряжение «Ленты.ру».

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Всего в опросе приняли участие 10 тысяч респондентов разного возраста из многих регионов страны. Самыми популярными марками, о которых вожделеют опрошенные, оказались Gucci (31 процент), Dior (30) и Prada (25). В число желанных брендов попали также Chanel (23) и Louis Vuitton (21). Меньше россияне мечтают о Burberry, Michael Kors, Fendi, Max Mara и Pinko.

При этом выяснилось, что хотя бы один раз дизайнерский предмет гардероба покупали 53 процента участников исследования. Из них делали это неоднократно 18 процентов, причем чаще мужчины, чем женщины (21 процент против 16 процентов). У трети опрошенных (36) никогда не было вещей люксовых брендов, но они хотели бы ими обзавестись.

Самая популярная категория вещей премиум-сегмента — обувь, о покупке которой мечтают 37 процентов россиян. Треть опрошенных (30) купила бы что-то повседневное — футболку, худи или джинсы, а 27 процентов предпочли бы взять что-то из верхней одежды. Закрывают топ-5 аксессуары — сумки и очки.