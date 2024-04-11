Почему каблуки вредят женскому здоровью?

«Когда женщина надевает туфли на высоком каблуке, её облик совершенно меняется, а язык тела становится более выразительным» — Кристиан Лубутен.

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Так про каблуки рассуждают мужчины… которые на них не ходят. А вот среди женщин есть такая народная мудрость – «Великая вещь – каблуки! Надела – почувствовала себя высокой и обалденно красивой! Сняла – почувствовала себя просто счастливой».

Каблуки являются неотъемлемой частью гардероба практически каждой женщины. Именно в туфлях на каблуке, как утверждают многие, женщина смотрится грациознее, женственнее и сексуальнее. Её ноги смотрятся длиннее и стройнее – что это, если не мечта?

С точки зрения красоты и эстетики каблуки, конечно, заслуживают похвалы. Но так ли они полезны для здоровья?

Каблуки и комфорт

Если спросить женщину, легко ли подобрать идеальные и удобные туфли, каждая ответит однозначно — «нет». Каждая новая пара доставляет хозяйке массу неудобств – мозоли, усталость, сжатость – и это не весь список красивых «побочек» каблуков.

«— Как они так быстро ходят? — Ну, например, они не носят огромные каблуки. — Я скажу тебе кое-что о туфлях, Мэг. Если в них не больно, они не помогают» — к/ф «Монте-Карло.

Не слукавим, если скажем, что каждой женщине знакомы первые дни после покупки новеньких туфелек. Особенно летом. Спроси у женщины на каблуках пластырь – она тут же достанет его из сумочки.

Мы разнашиваем босоножки, стираем в кровь пятки и пальцы, и всё ради них – каблуков.

Другое дело – кроссовки. Мягко, удобно, комфортно. Но женщины настолько не готовы расставаться с каблуками, что готовы принести в жертву свой комфорт, а в долгосрочной перспективе и своё здоровье.

Каблуки и физиология

Природой человек задуман именно таким, какой он есть. Он ходит на двух ногах, делает упор на стопу, держит равновесие. Но женщины решили, что ходить с опорой не на всю стопу удобнее, и стали передвигаться на цыпочках, ведь именно в таком положении находится нога в туфлях на высоком каблуке.

С точки зрения физиологии – это неправильно. А любое нарушение физиологии – неестественно для организма.

Каблуки и врачи

Ортопеды, хирурги и неврологи настоятельно рекомендуют, если и выбирать каблуки, то не выше 4 см. Это максимальная длина, которая не сможет нанести сильный вред организму. Но кто же слушает этих врачей?

Безопасной высотой считается 2,7 см, максимум 3. Если высота каблука больше этой величины, то начинает сокращаться ахиллесово сухожилие, как следствие, смещается центр тяжести.

По словам врачей, каблуки 5-7 см уже оказывают негативное влияние на организм. При таком подъёме происходит систематическое защемление нерва из-за неправильного воздействия на ступню. Даже каблук 6-7 см приводит к увеличению нагрузки на лодыжки, колени и хребет.

Если такой небольшой каблук приносит столько негативного влияния, то любимые шпильки – это колоссальная нагрузка на весь организм.

Болезни от каблуков

Какие изменения происходят в организме из-за злоупотребления ношения обуви на высоком каблуке? Помимо боли в мышцах, спазмов, отёков и усталости, есть много других последствий, которые принесут существенный дискомфорт.

1. Деформация стоп и болевые ощущения

Из-за неудобно суженного носка обуви, стопа начинает принимать форму туфель и деформируется. Происходит смещение пальцев ног, и, как следствие, формируется злосчастная «косточка». В этот же пункт можно отнести появление мозолей и натоптышей. Боль в ступнях, метатарзалгия это ещё цветочки.

В некоторых случаях из-за деформации стопы может развиться неврома Мортона. Это доброкачественное разрастание ткани на стопе, примерно в районе подошвенного нерва. Как следствие, постоянная и резкая боль, онемение, жжение и покалывание в пальцах и по всей стопе.

2. Боли и грыжи в спине

При ходьбе на высоком каблуке в организме меняется центр тяжести, ведь опора идёт не на всю стопу, а только на носочки. Как следствие, изменение осанки и увеличивающийся изгиб поясницы. Боль в этом случае будет постоянно напоминать о себе.

Изменения осанки могут впоследствии привести к образованию протрузий и грыж в разных отделах позвоночника. А это уже серьёзная неврологическая проблема, связанная со спазмами, болями, уколами и лекарствами. Если грыжа лопнет, то обратно этот процесс развернуть не получится. Эти изменения на всю жизнь.

3. Искривление таза

Искривление позвоночника ведут к смещению тазовых костей, как следствие, к нарушению положения внутренних органов. Из-за этого возможны проблемы с пищеварением, газообразованием, ожирением и оттоком желчи.

Особенно пагубное влияние смещение таза у женщины влияет на половые и репродуктивные органы. Как следствие, проблемы с зачатием, гормонами, циклом, а также возрастает риск развития онкологических заболеваний.

4. Варикоз и накаченные икры

Из-за искривления осанки и чрезмерной нагрузки, при долгом ношении высоких каблуков развивается закупорка сосудов и варикозное расширение вен. Впоследствии начинаются проблемы с кровообращением, а это уже приводит к риску тромбов и сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же из-за постоянного спазма и нагрузки икроножные мышцы «накачиваются» и теряют свой эстетичный вид.

5. Тендинит и плантарный фасциит

Опасная высота каблука – это один из первых факторов риска укорочения ахилла и икроножных мышц. Всё это приводит к микроразрывам мышц, что может вызвать тендинит – воспаление сухожилий. Эта же обувь может вызвать воспаление связки, которая проходит по подошве от пятки до пальцев – планетарный фасциит.

6. Хроническая усталость и травматизм

Обувь на высоком каблуке требует особого внимания при ходьбе. Именно у женщин, отдающим предпочтения каблукам, повышенный риск вывихов, растяжений, переломов и т.д. К тому же наши дороги иногда оставляют желать лучшего, и быть внимательными, чтобы не упасть и не получить ссадины, ушибы и прочие травмы.

Что делать, если без каблуков никак

Если вы совсем не можете обходиться без каблуков, то можно соблюдать некоторые советы врачей, которые помогут поддержать организм и замедлить негативное влияние опасно-модной обуви.

Не носите туфли на высоком каблуке дольше 3-4 часов в день. Желательно чередовать каблук и удобную обувь без него. Даже знаменитости сейчас всё чаще отдают предпочтение кроссовкам, а каблуки оставляют только для торжественных выходов. Приобретите специальные стельки и прокладки для обуви. Такие часто можно найти как в ортопедических магазинах, так и в обувных. Специальные вставки поддерживают стопу и снимают нагрузку с опорно-двигательного аппарата. Выбирайте качественных производителей обуви. Смотрите на колодку, стельку и общий комфорт. Выбирайте безопасную высоту каблука, и лучше, если они будут толстые и устойчивые. Не увлекайтесь каблуками до 20 лет. В этом возрасте ещё формируется скелет, и очень важно в этот период не вмешиваться.

И помните, каблуки — это, конечно же, красиво, но здоровье – превыше всего. И если в 20-30 лет негативное влияние высоких каблуков не сильно заметно, то в более старшем возрасте эта мода обязательно даст о себе знать.