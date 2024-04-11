Телеведущая Алена Водонаева снялась в нижнем белье

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала, как выглядит ее фигура в нижнем белье. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

41-летняя Алена Водонаева предстала перед камерой в черном комплекте белья, который состоял из сетчатого бюстгальтера и трусов. Телеведущая также надела очки для зрения. Она позировала с распущенными волосами и без косметики. Блогерша призналась, что ее не устраивает состояние ее тела. По словам знаменитости, ей необходимо похудеть.

«Я люблю быть худой, люблю кости внизу живота, худые руки и ноги. Но эти лишние (для меня) 5 килограммов так сложно скинуть», — заявила Водонаева.

© Соцсети

Телеведущая призналась, что она против радикального похудения, поэтому будет медленно двигаться к своей цели. Она собирается придерживаться правильного питания и делать процедуры для тела.

Алена Водонаева воспитывает единственного сына Богдана, который появился в ее браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Супруги расстались через год после рождения мальчика, однако сохранили хорошие отношения. Водонаева признавалась в интервью, что выбрала лучшего отца для своего ребенка и считает экс-мужа достойным человеком.