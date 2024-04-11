Эксперт назвал главный подвох недорогой обуви, из-за которого вам будет стыдно

При выборе обуви большинство из нас отдает предпочтение комфорту. И это, безусловно, важный, но не единственный критерий для удачной покупки. Хотя может возникнуть соблазн приобрести обувь подешевле, сперва обратите внимание на материал, из которого она изготовлена, — как правило, самые низкие цены у обуви из синтетических материалов, плюсы которой на этом заканчиваются.

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«Дешевые виниловые синтетические ботинки часто приводят к потливости. Это не только охлаждает ноги в плохую погоду, но и часто приводит к появлению грибка стопы, не говоря уже о неприятном запахе», — объяснил ортопед с 30-летним опытом работы Крейг Фокс в беседе с HuffPost.

Экономия может привести к конфузу в гостях, особенно в теплое время года. По словам эксперта, обувь из материалов, которые не пропускают воздух, — распространенная причина проблем со здоровьем ног.