Молодая женщина раскрыла простой секрет похудения на 24 килограмма

28-летняя жительница Австралии Дилс Ли менее чем за год сбросила 24 килограмма благодаря одной простой привычке. Свой секрет похудения молодая женщина раскрыла изданию news.com.au.

Ли заявила, что, когда стала весить 87 килограммов, ее самочувствие значительно ухудшилось: она начала быстро уставать, постоянно испытывала дискомфорт и боли в теле. Однако похудеть она решилась лишь после того, как однажды увидела новость, что физически неактивный человек уходит из жизни на шесть-семь лет раньше сверстника, ведущего активный образ жизни.

«Мой муж очень активный, и меня испугала мысль, что меня не будет рядом с ним лишь из-за того, что я не позаботилась о себе и своем теле», — призналась женщина.

Полюбить движение австралийка смогла, изменив всего одну повседневную привычку. Она и ее подруга решили вместо того, чтобы пить кофе в кафе, покупать напиток на вынос и наслаждаться им во время прогулки. Также Ли записалась в фитнес-центр, который стала посещать пять раз в неделю.

Таким образом женщина за полгода избавилась от 17 килограммов лишнего веса, но затем процесс похудения затормозился. Тогда она обратилась за помощью к диетологу, под руководством которого похудела еще на семь килограммов.